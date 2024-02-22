Лиховій про ситуацію біля Вугледара: контрольована
Київ • УНН
Ситуація біля Вугледара у Донецькій області залишається контрольованою
Ситуація біля Вугледара на Донеччині контрольована. Про це журналісту УНН повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
На запитання, яка ситуація біля Вугледара, Лиховій відповів: "Контрольована".
Доповнення
Військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявляла, що ситуація ускладнилася поблизу міста Вугледар на Курахівському напрямку в Донецькій області і "наші сили там ризикують опинитись в кліщах".
22 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" армія рф зосередила свою активність на Донеччині. Там ворог після втрат в Авдіївці перегруповується, підтягує резерви та активно задіює авіацію.