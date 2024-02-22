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рф подтягивает новые ресурсы и при поддержке авиации пытается продолжать штурмы в направлении Ласточкино - Лыховий

рф подтягивает новые ресурсы и при поддержке авиации пытается продолжать штурмы в направлении Ласточкино - Лыховий

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 17:50  •  3658 просмотра

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российские войска перегруппировываются после тяжелых потерь в Авдеевке, подтягивают новые подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжить наступление дальше на запад в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов, в то время как украинские войска укрепляют свою оборону.

Российские оккупанты подтягивают новые ресурсы, другие подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше на запад от Авдеевки в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Лыховий напомнил, что на Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца.

"Конечно после таких потерь врагу нужно перегруппироваться, нужно зализать раны. Но к сожалению у россиян есть определенные резервы, они перегруппировываются после этой операции. Они подтягивают новые ресурсы, другие подразделения, не те которые заключались, как мясные штурмы в Авдеевке и при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше на запад от Авдеевки в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов", - рассказал Лыховий.

При этом он отметил, что украинские войска укрепляют эшелонную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями и  создают новые огневые позиции.

Дополнение

Лыховий сообщил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях украинские военные восстановили по несколько позиций. На Авдеевском направлении Силам обороны сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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