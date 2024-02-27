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ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський

Київ • УНН

 • 24146 перегляди

Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.

ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський

На Авдіївському напрямку українські військові стабілізували лінію оборони в районах населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичів Донецької області.  Росіянам не вдалось наступити  в районах Новомихайлівки та Роботиного.  Про це у вівторок повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Деталі 

На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху

- написав Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе. Відбулися 43 бойові зіткнення.

Загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали: в живій силі - 347 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 1 танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобілів. 

Нейтралізовано або збито 255 ворожих БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів ворога.

Крім того, за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон, вказав Тарнавський. 

Напередодні 

26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що Сили оборони здійснили відхід від села Ласточкине. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Олександр Тарнавський
Авдіївка
Збройні сили України
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