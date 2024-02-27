ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський
Київ • УНН
Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.
На Авдіївському напрямку українські військові стабілізували лінію оборони в районах населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичів Донецької області. Росіянам не вдалось наступити в районах Новомихайлівки та Роботиного. Про це у вівторок повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Деталі
На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху
За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе. Відбулися 43 бойові зіткнення.
Загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали: в живій силі - 347 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 1 танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобілів.
Нейтралізовано або збито 255 ворожих БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів ворога.
Крім того, за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон, вказав Тарнавський.
Напередодні
26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що Сили оборони здійснили відхід від села Ласточкине.