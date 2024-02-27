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ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:54  •  11721 просмотра

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Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.

На Авдеевском направлении украинские военные стабилизировали линию обороны в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичев Донецкой области.  Россиянам не удалось наступить в районах Новомихайловки и Роботино.  Об этом во вторник сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали 

На Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичева. Попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Роботино не увенчались успехом

- написал Тарнавский в своем Telegram-канале.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, совершил 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе. Состоялись 43 боевых столкновения.

Общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили: в живой силе - 347 человек, в вооружении и военной технике - 1 танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей. 

Нейтрализовано или сбито 255 вражеских БпЛА различных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов врага.

Кроме того, за минувшие сутки и ночь, до 6 часов утра, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен, указал Тарнавский. 

Накануне 

26 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что Силы обороны совершили отход от села Ласточкино. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський
Ukrainian Armed Forces stabilize defense line near Tonenke, Orlivka and Berdychiv - Tarnavsky
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