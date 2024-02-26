Сили оборони здійснили відхід від села Ласточкине - речник ОСУВ "Таврія"
Київ • УНН
Українські війська відійшли від села Ласточкине, щоб організувати оборону вздовж інших населених пунктів.
Сили оборони здійснили відхід від села Ласточкине, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, звітуючи про ситуацію на Авдіївському напрямку в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.
Підрозділи Збройних сил України здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку
Зеленський назвав захоплення Авдіївки найбільшим досягненням росії за 9 місяців війни22.02.24, 13:14 • 22558 переглядiв