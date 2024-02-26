Силы обороны совершили отход от села Ласточкино - спикер ОСГВ "Таврия"
Украинские войска отошли от села Ласточкино, чтобы организовать оборону вдоль других населенных пунктов.
На саммите мира в Швейцарии обсудят вопрос обмена пленными - Зеленский
Вопрос обмена пленными будет обсуждаться на предстоящем мирном саммите в Швейцарии между Украиной и другими странами.
Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку
Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.
Дания прекратила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"
Датская полиция объявила, что прекращает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в 2022 году из-за недостаточности доказательств для возбуждения уголовного дела в Дании.
На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк
На юге оккупационные войска не формируют новых ударных группировок. россияне пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий путем постоянных ротаций.
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА
Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT
Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.
Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.
Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания
Президент Чехии Петр Павел предполагает, что путин будет стремиться к полному контролю над оккупированными территориями после ожидаемого переизбрания.