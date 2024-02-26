Силы обороны совершили отход от села Ласточкино - спикер ОСГВ "Таврия"

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  114623 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  243020 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Силы обороны совершили отход от села Ласточкино - спикер ОСГВ "Таврия"

Украинские войска отошли от села Ласточкино, чтобы организовать оборону вдоль других населенных пунктов.

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Силы обороны совершили отход от села Ласточкино - спикер ОСГВ "Таврия"

На саммите мира в Швейцарии обсудят вопрос обмена пленными - Зеленский

Вопрос обмена пленными будет обсуждаться на предстоящем мирном саммите в Швейцарии между Украиной и другими странами.

Война •   •  6828 просмотра
На саммите мира в Швейцарии обсудят вопрос обмена пленными - Зеленский

Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку

Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.

Новости Мира •   •  5060 просмотра
Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку

Дания прекратила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"

Датская полиция объявила, что прекращает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в 2022 году из-за недостаточности доказательств для возбуждения уголовного дела в Дании.

Новости Мира •   •  5045 просмотра
Дания прекратила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"

На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк

На юге оккупационные войска не формируют новых ударных группировок. россияне пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий путем постоянных ротаций.

Война •   •  7825 просмотра
На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.

Общество •   •  10179 просмотра
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ

Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА

Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  9283 просмотра
Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА

Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.

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Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.

Общество •   •  13230 просмотра
Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания

Президент Чехии Петр Павел предполагает, что путин будет стремиться к полному контролю над оккупированными территориями после ожидаемого переизбрания.

Война •   •  19403 просмотра
Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания