Зеленский назвал захват Авдеевки самым большим достижением россии за 9 месяцев войны

Захват Авдеевки Донецкой области для российских войск стал самым большим достижением за девять месяцев войны, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу FOX News, передает УНН.

Детали

Зеленский в интервью с передовой рассказал о самых больших победах с начала войны с россией и отказался обсуждать какой-либо "план Б" для Сил обороны.

"За эти два года они оккупировали Харьковскую область и сейчас мы находимся в этом регионе. Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты и т.д., и мы уничтожили много кораблей российского флота", - сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что последний год был для Украины "самым сложным", однако то, что было сделано - назвал хорошей работой.

Зеленский похвалил работу украинских войск и их невероятные успехи в противовес единственному достижению россии - взятию Авдеевки, что стало самым большим достижением за девять месяцев для москвы.

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