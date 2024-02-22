Зеленский назвал захват Авдеевки самым большим достижением россии за 9 месяцев войны

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  18005 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  76286 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  156632 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  191846 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  178364 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  203880 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  218272 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  191051 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  207145 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  388583 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский назвал захват Авдеевки самым большим достижением россии за 9 месяцев войны

Зеленский заявил в интервью FOX News, что захват Авдеевки в Донецкой области стал самым большим достижением россии за девять месяцев войны.

Война •   •  10916 просмотра
Зеленский назвал захват Авдеевки самым большим достижением россии за 9 месяцев войны

рф с начала вторжения выпустила по Украине более 8000 ракет и 4637 "шахедов" - Игнат

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 8 000 ракет и 4 637 ударных беспилотников "шахед".

Война •   •  10310 просмотра
рф с начала вторжения выпустила по Украине более 8000 ракет и 4637 "шахедов" - Игнат

Microsoft и Intel заключили соглашение о разработке микрочипов стоимостью более 15 миллиардов долларов

Microsoft и Intel подписали соглашение на сумму 15 миллиардов долларов, согласно которому Intel будет производить микрочипы, разработанные Microsoft.

Технологии •   •  8966 просмотра
Microsoft и Intel заключили соглашение о разработке микрочипов стоимостью более 15 миллиардов долларов

Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский

Противник перегруппировывается и подтягивает резервы в Донецкой области после потерь в Авдеевке, снова активно применяет авиацию.

Война •   •  12810 просмотра
Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский

В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.

Культура •   •  13114 просмотра
В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано около 4 000 поправок, которые парламентский комитет планирует начать рассматривать на следующей неделе.

Война •   •  17475 просмотра
Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены

Российские войска атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию, ранив шестерых рабочих и повредив оборудование.

Война •   •  14203 просмотра
рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены

Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.

Война •   •  14419 просмотра
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Президент Зеленский предупредил, что если помощь США не будет одобрена, то в больницах будет больше раненых украинских солдат из-за отсутствия мощной защиты от российских атак.

Война •   •  29087 просмотра
Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.

Криминал и ЧП •   •  23326 просмотра
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате