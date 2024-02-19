На кількох ділянках фронту тривають бої та обстріли, ЗСУ тримають оборону
Київ • УНН
Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.
Стан фронту станом на кінець 18 лютого визначається стабільністю на деяких відтинках, але включає бої та ворожі атаки в ряді напрямків.
Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
Ситуація на фронті станом на кінець 18 лютого 2024 року.
Біломосковський, Сіверський та Білгородський відтинки: ситуація залишається без змін.
Сватівський відтинок: ворожі сили проводять ротацію та продовжують нарощувати тиск в районі Тернів та Ямполівки.
Бахмутський напрямок: у Білогорівці відбувся ворожий штурм, але наші сили відбили напад. У районі Веселого росіяни вбили двох наших бійців. У Богданівці ворог шукає слабкі місця для просування лінії фронту. Біля Іванівки окупанти продовжують штурмові дії.
Авдіївський відтинок: Сили оборони вийшли з Авдіївки. росіяни намагалися штурмувати біля Ласточкиного численною піхотою, але безуспішно. атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої.
Бердянський відтинок: активізувався ворог біля Новодонецького.
Запорізький відтинок: росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового.
Таврійський відтинок: ситуація залишається без змін.
Додамо
За інформацією, завершивши бої за Авдіївку, росіяни повинні прийняти рішення щодо наступних дій. Їм слід вирішити, чи вони будуть виходити на операційний простір західніше міста чи концентруватися на інших напрямках, таких як Куп'янськ, Часовий Яр чи Роботине.
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