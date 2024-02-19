На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону

Состояние фронта по состоянию на конец 18 февраля определяется стабильностью на некоторых отрезках, но включает бои и вражеские атаки в ряде направлений.

Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Ситуация на фронте по состоянию на конец 18 февраля 2024 года.

Беломосковский, Северский и Белгородский отрезки: ситуация остается без изменений.

Сватовский отрезок: вражеские силы проводят ротацию и продолжают наращивать давление в районе Тернов и Ямполовки.

Бахмутское направление: в Белогоровке состоялся вражеский штурм, но наши силы отбили нападение. В районе Веселого россияне убили двух наших бойцов. В Богдановке враг ищет слабые места для продвижения линии фронта. У Ивановки оккупанты продолжают штурмовые действия.

Авдеевский отрезок: Силы обороны вышли из Авдеевки. россияне пытались штурмовать у Ласточкино многочисленной пехотой, но безуспешно. атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. У Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои.

Бердянский отрезок: активизировался враг возле Новодонецкого.

Запорожский отрезок: россияне начали массированную атаку от Роботино до Вербового.

Таврический отрезок: ситуация остается без изменений.

Добавим

По информации, завершив бои за Авдеевку, россияне должны принять решение относительно следующих действий. Им следует решить, будут ли они выходить на операционное пространство западнее города или концентрироваться на других направлениях, таких как Купянск, Часовой Яр или Роботино.

За минувшие сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 104 авиационных атак, 169 залповых обстрелов