російські війська захопили місто Ласточкине на сході України
Київ • УНН
За даними DeepState, ворожі війська захопили Ласточкине і намагаються наступати на Сєверне та Орлівку.
рф окупувала місто Ласточкине, розташоване в Східному регіоні. російські військові намагаються просунутися на Сєверне та Орлівку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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