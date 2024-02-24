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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10552 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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російські війська захопили місто Ласточкине на сході України

Київ • УНН

 • 84045 перегляди

За даними DeepState, ворожі війська захопили Ласточкине і намагаються наступати на Сєверне та Орлівку.

російські війська захопили місто Ласточкине на сході України

рф окупувала місто Ласточкине, розташоване в Східному регіоні. російські військові намагаються просунутися на Сєверне та Орлівку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку

 – DeepState.

За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла24.02.24, 07:54 • 38637 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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