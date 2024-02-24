российские войска захватили город Ласточкино на востоке Украины

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.