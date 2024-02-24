За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

За сутки произошло 84 боевых столкновения. рф нанесла 10 ракетных и 93 авиационных удара. Осуществлен 141 обстрел из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение последних суток произошло 84 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 10 ракетных и 93 авиационных удара, а также осуществили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью, российские оккупанты использовали 12 беспилотников типа "Shahed" для атаки на территорию Украины. Однако подразделения противовоздушной обороны эффективно уничтожили все 12 дронов-камикадзе.

Авиационные удары затронули населенные пункты Луганской и Донецкой областей, а также ряд городов и сел на Запорожском направлении. Более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей попали под артиллерийский обстрел от российских оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Однако на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает пытаться удержать приграничные районы.

На Купянском направление россияне дважды пытались атаковать позиции украинских защитников в районе Синьковки, Харьковская область.

На Лиманском направлении ВСУ отбили две атаки противника в районе населенного пункта Терны в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского на Донецкой области.

На Авдеевском направлении Украинские защитники отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении ВСУ удерживают оборону в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг пытался прорвать оборону 44 раза.

На Новопавловском направлении оккупанты не вели наступательных действий.

На Запорожском направлении 8 удачно отраженных атак противника возле Роботино.

На Херсонском направлении украинские войска продолжают удержание позиций и отражают штурмы оккупантов. Отмечается, что противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Добавим

Украинская авиация осуществила удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника. Также был уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа А-50 вражеского флота. Кроме того, ракетные войска нанесли удары по 4 районам сосредоточения вражеского личного состава, пункте управления, 3 артиллерийских средствах, складе боеприпасов и 2 РЛС ЗРК "Бук-М3".

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиационных атак, 152 залповых обстрела