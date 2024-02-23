За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиационных атак, 152 залповых обстрела

За сутки произошло 101 боевое столкновение. рф нанесла 3 ракетных и 83 авиационных удара. Совершено 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боестолкновение, в результате которых враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных ударов, а также совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". ПВО Украины уничтожило 23 вражеских беспилотных аппаратов.

Авиационные удары были направлены на населенные пункты ряда областей, в частности Роздоловка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино Тоненькое, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Более 125 населенных пунктов оказались под артиллерийским огнем.

На разных направлениях противник продолжает выполнять атаки и осуществлять диверсионную деятельность, но Силы обороны Украины отбили 16 атак на Бахмутском направлении, 10 атак на Авдеевском направлении и 5 атак на Запорожском направлении.

На Купянском направлении россияне совершили 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз атаковали подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают удерживать вражеские войска в районах Новомихайловки и Побьеда в Донецкой области, где противник попытался прорвать оборону наших войск целых 43 раза.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы в Донецкой области.

Удержание позиций и отражение штурмов на Херсонском направлении остается сложной задачей для сил обороны, которые понесли значительные потери. Противник продолжает попытки выбить украинские войска с занимаемых позиций.

Добавим

Также авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам, где был сконцентрирован личный состав, а также по трем зенитным ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение в четырех районах, где концентрировались войска противника, включая личный состав, вооружение и военную технику.

За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела