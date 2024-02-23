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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиационных атак, 152 залповых обстрела

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиационных атак, 152 залповых обстрела

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 05:25  •  18415 просмотра

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 101 боевое столкновение, при этом рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиаудара и 152 раза применила реактивные системы залпового огня.

За сутки произошло 101 боевое столкновение. рф нанесла 3 ракетных и 83 авиационных удара. Совершено 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боестолкновение, в результате которых враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных ударов, а также совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". ПВО Украины уничтожило 23 вражеских беспилотных аппаратов.

Авиационные удары были направлены на населенные пункты ряда областей, в частности Роздоловка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино Тоненькое, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Более 125 населенных пунктов оказались под артиллерийским огнем.

На разных направлениях противник продолжает выполнять атаки и осуществлять диверсионную деятельность, но Силы обороны Украины отбили 16 атак на Бахмутском направлении, 10 атак на Авдеевском направлении и 5 атак на Запорожском направлении.

На Купянском направлении россияне совершили 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз атаковали подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают удерживать вражеские войска в районах Новомихайловки и Побьеда в Донецкой области, где противник попытался прорвать оборону наших войск целых 43 раза.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы в Донецкой области.

Удержание позиций и отражение штурмов на Херсонском направлении остается сложной задачей для сил обороны, которые понесли значительные потери. Противник продолжает попытки выбить украинские войска с занимаемых позиций.

Добавим

Также авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам, где был сконцентрирован личный состав, а также по трем зенитным ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение в четырех районах, где концентрировались войска противника, включая личный состав, вооружение и военную технику. 

За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела19 февраля 2024, 05:52 • 30158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ternyТерны
ukrainaУкраина
bakhmutБахмут
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
За минулу добу рф завдала 3 ракетних ударів, 83 авіаційних атак, 152 залпових обстріла
Over the past day, russia launched 3 missile strikes, 83 air attacks, 152 salvo attacks
Новости по теме

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиационных атак, 152 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 101 боевое столкновение, при этом рф нанесла 3 ракетных удара, 83 авиаудара и 152 раза применила реактивные системы залпового огня.

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