За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела

За сутки произошли 80 боевых столкновений. рф нанесла 3 ракетных и 43 авиационных удара. Совершено 102 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение последних суток в Украине произошли 80 боевых столкновений, в результате чего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара. Было совершено 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, используя 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские беспилотники.

Авиационные удары задели несколько населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Артиллерийский обстрел задел более 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Волынское и Полесское направление: нет существенных изменений.

Северское и Слобожанское направление: россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводя диверсионную деятельность и наращивая минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление: противник пытался атаковать позиции в районе Табаевки Харьковской области дважды.

Лиманское направление: украинские войска отбили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и других районов.

Бахмутское направление: Силы обороны отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

Авдеевское направление: наши защитники отбили 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление: Силы обороны сдерживают врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области; отбили 18 атак с поддержкой авиации.

Новопавловское направление: наступательных действий врага не отмечено.

Запорожское направление: россияне 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции в районе Роботино Запорожской области.

Херсонское направление: ВСУ удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. Враг провел 16 безуспешных штурмов за минувшие сутки.

Добавим

За прошедшие сутки авиация Сил обороны атаковала 4 района сосредоточения вражеского личного состава. На восточном направлении были уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10". Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, трем пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка