За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 80 боевых столкновениях за сутки. рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиаудара и 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
За сутки произошли 80 боевых столкновений. рф нанесла 3 ракетных и 43 авиационных удара. Совершено 102 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение последних суток в Украине произошли 80 боевых столкновений, в результате чего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара. Было совершено 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину, используя 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские беспилотники.
Авиационные удары задели несколько населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
Артиллерийский обстрел задел более 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Волынское и Полесское направление: нет существенных изменений.
Северское и Слобожанское направление: россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводя диверсионную деятельность и наращивая минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы в Белгородской области.
Купянское направление: противник пытался атаковать позиции в районе Табаевки Харьковской области дважды.
Лиманское направление: украинские войска отбили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и других районов.
Бахмутское направление: Силы обороны отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.
Авдеевское направление: наши защитники отбили 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.
Марьинское направление: Силы обороны сдерживают врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области; отбили 18 атак с поддержкой авиации.
Новопавловское направление: наступательных действий врага не отмечено.
Запорожское направление: россияне 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции в районе Роботино Запорожской области.
Херсонское направление: ВСУ удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. Враг провел 16 безуспешных штурмов за минувшие сутки.
Добавим
За прошедшие сутки авиация Сил обороны атаковала 4 района сосредоточения вражеского личного состава. На восточном направлении были уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10". Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, трем пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.
Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка18 февраля 2024, 11:09 • 30530 просмотров
За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 80 боевых столкновениях за сутки. рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиаудара и 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона
Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.
Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой
Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.
День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля
Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.
Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретилась с Государственным министром международного сотрудничества Катара, чтобы обсудить вопрос возвращения украинских граждан из рф при потенциальном участии Катара.
900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции
На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые содержатся в батареях.
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки
рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро
ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.
На востоке Украины зафиксирована вражеская тактическая авиация
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу применения авиационного оружия в прифронтовых районах.