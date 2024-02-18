Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на Таврическом направлении, нанеся более 550 потерь и уничтожив 4 танка.
За минувшие сутки по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял 553 человека и в частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг пытался вести наступательные действия на нескольких направлениях, но успеха не имел. На Авдеевском направлении украинские воины отбили 14 атак оккупантов у Ласточкино
По его словам, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.
Тарнавский отметил, что на Запорожском направлении отбито 2 атаки противника у Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, а также 13 попыток штурмовых действий - у Вербового и Роботино Запорожской области. Здесь враг понес значительные потери в людях и бронетехнике.
Общие потери врага в живой силе за минувшие сутки по всей операционной зоне составили 553 человека, в вооружении и военной технике - 66 единиц, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 238 БПЛА различных типов. Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага
Дополнение
За 4 месяца активной обороны на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили 47 186 человек и 364 танков.
Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка
За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на Таврическом направлении, нанеся более 550 потерь и уничтожив 4 танка.
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