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Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка

Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 11:09  •  8199 просмотра

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За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на Таврическом направлении, нанеся более 550 потерь и уничтожив 4 танка.

За минувшие сутки по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял 553 человека и в частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг пытался вести наступательные действия на нескольких направлениях, но успеха не имел. На Авдеевском направлении украинские воины отбили 14 атак оккупантов у Ласточкино

- написал Тарнавский.

По его словам, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Тарнавский отметил, что на Запорожском направлении отбито 2 атаки противника у Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, а также 13 попыток штурмовых действий - у Вербового и Роботино Запорожской области. Здесь враг понес значительные потери в людях и бронетехнике.

Общие потери врага в живой силе за минувшие сутки по всей операционной зоне составили 553 человека, в вооружении и военной технике - 66 единиц, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 238 БПЛА различных типов. Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага

- рассказал Тарнавский.

Дополнение

За 4 месяца активной обороны на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили 47 186 человек и 364 танков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
zaporozheЗапорожье
Окупанти за добу втратили в операційній зоні ОСУВ "Таврія" понад 550 осіб та 4 танки
Occupants lost more than 550 people and 4 tanks in the operational area of the Tavria Joint Forces Operation Center over the last day
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Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка

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