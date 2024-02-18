Окупанти за добу втратили в операційній зоні ОСУВ "Таврія" понад 550 осіб та 4 танки
Київ • УНН
За минулу добу українські війська відбили численні російські атаки на Таврійському напрямку, завдавши понад 550 втрат та знищивши 4 танки.
За минулу добу по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив 553 особи та зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагався вести наступальні дії на кількох напрямках, але успіху не мав. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного
За його словами, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.
Тарнавський зазначив, що на Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій — біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.
Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці — 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога
Доповнення
За 4 місяці активної оборони на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали 47 186 осіб та 364 танків.