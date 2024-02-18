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Окупанти за добу втратили в операційній зоні ОСУВ "Таврія" понад 550 осіб та 4 танки

Окупанти за добу втратили в операційній зоні ОСУВ "Таврія" понад 550 осіб та 4 танки

Київ • УНН

 • 34062 перегляди

За минулу добу українські війська відбили численні російські атаки на Таврійському напрямку, завдавши понад 550 втрат та знищивши 4 танки.

За минулу добу по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив 553 особи та зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагався вести наступальні дії на кількох напрямках, але успіху не мав. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного

- написав Тарнавський.

За його словами, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Тарнавський зазначив, що на Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій — біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.

Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці — 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога

- розповів Тарнавський.

Доповнення

За 4 місяці активної оборони на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали 47 186 осіб та 364 танків.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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