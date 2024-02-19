За останню добу рф завдала 3 ракетних ударів, 43 авіаційних атак, 102 залпових обстріла
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 80 бойових зіткнень за добу. рф завдала 3 ракетних удари, 43 авіаудари та 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
За добу відбулися 80 бойових зіткнень. рф завдала 3 ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснено 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом останньої доби в Україні відбулися 80 бойових зіткнень, в результаті чого ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари. Було здійснено 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.
Уночі російські окупанти атакували Україну, використовуючи 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами протиповітряної оборони були знищені всі ворожі безпілотники.
Авіаційні удари зачепили кілька населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
Артилерійський обстріл зачепив понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Волинський та Поліський напрямок: немає суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямок: росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводячи диверсійну діяльність та нарощуючи мінно-вибухові загородження вздовж державного кордону в бєлгородській області.
Куп’янський напрямок: противник намагався атакувати позиції в районі Табаївки Харківської області двічі.
Лиманський напрямок: українські війська відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та інших районів.
Бахмутський напрямок: Сили оборони відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
Авдіївський напрямок: наші захисники відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.
Мар’їнський напрямок: Сили оборони стримують ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області; відбили 18 атак з підтримкою авіації.
Новопавлівський напрямок: наступальних дій ворога не відмічено.
Запорізький напрямок: росіяни 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції в районі Роботиного Запорізької області.
Херсонський напрямок: ЗСУ утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Ворог провів 16 безуспішних штурмів за минулу добу.
Додамо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони атакувала 4 райони зосередження ворожого особового складу. На східному напрямку були знищені винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу, трьом пунктам управління та двом складам боєприпасів противника.
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