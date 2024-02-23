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За минулу добу рф завдала 3 ракетних ударів, 83 авіаційних атак, 152 залпових обстріла

Київ • УНН

 • 36544 перегляди

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за добу відбулося 101 бойове зіткнення, при цьому рф завдала 3 ракетних удари, 83 авіаудари та 152 рази застосувала реактивні системи залпового вогню.

За минулу добу рф завдала 3 ракетних ударів, 83 авіаційних атак, 152 залпових обстріла

За добу відбулося 101 бойове зіткнення. рф завдала 3 ракетних та 83 авіаційних ударів. Здійснено 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення, у результаті яких ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, а також здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Вночі російські окупанти атакували Україну, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати типу "Shahed". ППО України знищило 23 ворожих безпілотних апаратів.

Авіаційні удари були спрямовані на населені пункти ряду областей, зокрема Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

Понад 125 населених пунктів опинилися під артилерійським вогнем.

На різних напрямках противник продовжує виконувати атаки та здійснювати диверсійну діяльність, але Сили оборони України відбили 16 атак на Бахмутському напрямку, 10 атак на Авдіївському напрямку і 5 атак на Запорізькому напрямку.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів атакували підрозділи ЗСУ в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські Сили оборони продовжують утримувати ворожі війська в районах Новомихайлівки та Поб'єди в Донецькій області, де противник спробував прорвати оборону наших військ цілих 43 рази.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви в Донецькій області.

Утримання позицій та відбиття штурмів на Херсонському напрямку залишається складною задачею для сил оборони, які зазнали значних втрат. Противник продовжує спроби вибити українські війська зі займаних позицій.

Додамо

Також авіація Сил оборони нанесла удари по шести районах, де було сконцентровано особовий склад, а також по трьох зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ було завдано ураження в чотирьох районах, де концентрувалися війська противника, включаючи особовий склад, озброєння та військову техніку. 

За останню добу рф завдала 3 ракетних ударів, 43 авіаційних атак, 102 залпових обстріла19.02.24, 07:52 • 32529 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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