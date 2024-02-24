За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла

За добу відбулося 84 бойових зіткнення. рф завдала 10 ракетних та 93 авіаційних удари. Здійснено 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Протягом останньої доби відбулося 84 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 10 ракетних та 93 авіаційних удари, а також здійснили 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти використали 12 безпілотників типу "Shahed" для атаки на територію України. Однак підрозділи протиповітряної оборони ефективно знищили всі 12 дронів-камікадзе.

Авіаційні удари зачепили населені пункти Луганської та Донецької областей, а також ряд міст і сіл на Запорізькому напрямку. Понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей потрапили під артилерійський обстріл від російських окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною. Однак на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує намагатися утримати прикордонні райони.

На Куп'янському напрямок росіяни двічі намагалися атакувати позиції українських захисників в районі Синьківки, Харківська область.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Терни на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районах Богданівки та Іванівського на Донецькій області.

На Авдіївському напрямок Українські захисники відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямоку ЗСУ утримують оборону в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог намагався прорвати оборону 44 рази.

На Новопавлівському напрямоку окупанти не вели наступальних дій.

На Запорізькому напрямку 8 вдало відбитих атак противника біля Роботиного.

На Херсонському напрямку українські війська продовжують утримання позицій та відбивають штурми окупантів. Зазначається, що противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Додамо

Українська авіація здійснила удари по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Також було знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління типу А-50 ворожого флоту. Крім того, ракетні війська завдали ударів по 4 районах зосередження ворожого особового складу, пункті управління, 3 артилерійських засобах, складі боєприпасів та 2 РЛС ЗРК "Бук-М3".

За минулу добу рф завдала 3 ракетних ударів, 83 авіаційних атак, 152 залпових обстріла