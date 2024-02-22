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росіяни на Авдіївському напрямку здійснили декілька висадок десанту впритул до окопів Сил оборони

Київ • УНН

 • 112294 перегляди

Українські військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади відбили численні атаки російсько-терористичних військ під Авдіївкою, знищивши 35 ворогів та взявши в полон ще 9.

росіяни на Авдіївському напрямку здійснили декілька висадок десанту впритул до окопів Сил оборони

У спробах штурмувати накатами українські позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів. Про це УНН повідомляє з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду.

"Окупанти наступають під Авдіївкою: Третя штурмова бригада продовжує нищити ворога. Так, у спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток — 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту. 

"Вцілілі окупанти намагалися захопити окопи та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою", - інформує бригада.

Також повідомляється, що за ніч атак бійці 1-го мехбату, ПТ батальйону, ЗРАДн, "Команди Постріл", а також бійці 2-го штурмбату з РУП "Шершень", пілоти 1-го штурмбату, 1-го мехбату, 2-го мехбату та БпАК  Третьої штурмової бригади знищили:

·        35 окупантів — 200;

·        і ще 9 — захоплені у полон.

Епізод нічного бою, розвал ворога касетними боєприпасами й скидами — у цьому відео.

"Станом на зараз Третя окрема штурмова бригада продовжує стримувати сили ворога під Авдіївкою", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти підтягують нові ресурси, інші підрозділи й за підтримки авіації намагаються продовжувати штурмові дії уже далі на захід від Авдіївки в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунктів.

Антоніна Туманова

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