россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны
Киев • УНН
Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.
В попытках штурмовать накатами украинские позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
"Оккупанты наступают под Авдеевкой: Третья штурмовая бригада продолжает уничтожать врага. Так, в попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы сразу вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть бригадные артиллерия и дроны. В дополнение - 200-ых и 300-ых оккупантов давила российская БМП, которая доставляла новые группы десанта.
"Уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы и большинство из них были ликвидированы в ближнем бою", - информирует бригада.
Также сообщается, что за ночь атак бойцы 1-го мехбата, ПТ батальона, ЗРАДн, "Команды Выстрел", а также бойцы 2-го штурмбата с РУП "Шершень", пилоты 1-го штурмбата, 1-го мехбата, 2-го мехбата и БпАК Третьей штурмовой бригады уничтожили:
- 35 оккупантов - 200;
- и еще 9 - захвачены в плен.
Эпизод ночного боя, развал врага кассетными боеприпасами и сбросами - в этом видео.
"По состоянию на сейчас Третья отдельная штурмовая бригада продолжает сдерживать силы врага под Авдеевкой", - говорится в сообщении.
Дополнение
Российские оккупанты подтягивают новые ресурсы, другие подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше на запад от Авдеевки в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов.
россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны
Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.
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