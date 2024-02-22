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россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 18:19  •  18835 просмотра

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Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.

В попытках штурмовать накатами украинские позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

"Оккупанты наступают под Авдеевкой: Третья штурмовая бригада продолжает уничтожать врага. Так, в попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы сразу вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть бригадные артиллерия и дроны. В дополнение - 200-ых и 300-ых оккупантов давила российская БМП, которая доставляла новые группы десанта. 

"Уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы и большинство из них были ликвидированы в ближнем бою", - информирует бригада.

Также сообщается, что за ночь атак бойцы 1-го мехбата, ПТ батальона, ЗРАДн, "Команды Выстрел", а также бойцы 2-го штурмбата с РУП "Шершень", пилоты 1-го штурмбата, 1-го мехбата, 2-го мехбата и БпАК  Третьей штурмовой бригады уничтожили:

-        35 оккупантов - 200;

-        и еще 9 - захвачены в плен.

Эпизод ночного боя, развал врага кассетными боеприпасами и сбросами - в этом видео.

"По состоянию на сейчас Третья отдельная штурмовая бригада продолжает сдерживать силы врага под Авдеевкой", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты подтягивают новые ресурсы, другие подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше на запад от Авдеевки в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
avdiivkaАвдеевка
lastivchyne-hnizdoЛасточкино гнездо
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
росіяни на Авдіївському напрямку здійснили декілька висадок десанту впритул до окопів Сил оборони
Russians carried out several landings in the Avdiivka sector close to the trenches of the Defense Forces
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россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

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