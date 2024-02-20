На Таврійському напрямку росіяни чотири рази застосували хімічну зброю - Тарнавський
Київ • УНН
Росіяни майже припинили авіаудари на Таврійському напрямку, але активно проводять артилерійські обстріли та наземні штурми із застосуванням хімічної зброї.
На Таврійському напрямку росіяни майже відмовились від застосування бойової авіації, проте активно проводять штурмові дії та завдадають артилерійських ударів. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Зазначається, що протягом минулої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали лише 2 авіаудари, але провели 42 бойових зіткнення та вчинили 1040 артобстрілів.
Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії
Окрім того, на Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.
Також Сили оборони стримують росіян на Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.
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Бригадний генерал розповів, що на Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське.
Водночас на Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося — Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.
Доповнення
Тарнавський підкреслив, що ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога
Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі — 644 особи, в озброєнні та військовій техніці — 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів
Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.
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