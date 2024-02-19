рф на Запорізькому напрямку після невдалої спроби атаки купою бронетехніки перейшла до звичної тактики - речник

Російські війська на Запорізькому напрямку після невдалих спроб наступати значною кількістю бронетехніки перейшли до своєї звичної тактики – малих штурмових груп із додаванням бронетехніки. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи є натяки на посилення певних дій, посилення натиску на інших напрямках, Лиховій відповів: "Так. Зараз за минулу добу на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог минулу добу намагався 18 разів прорвати оборону наших військ".

За його словами, на Запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ у районі села Роботине.

На цьому напрямку ситуація динамічна, ворог завдає великого вогневого ураження. Після позавчорашньої спроби атаки значною кількістю бронетехніки, яка була відбита, і коли багато танків, бронемашин і живої сили противника було зменшено, ворог і на цьому напрямку перейшов до своєї звичної тактики - малих штурмових груп із додаванням бронетехніки