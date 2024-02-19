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рф на Запорізькому напрямку після невдалої спроби атаки купою бронетехніки перейшла до звичної тактики - речник

рф на Запорізькому напрямку після невдалої спроби атаки купою бронетехніки перейшла до звичної тактики - речник

Київ • УНН

 • 21896 перегляди

Після невдалих спроб атакувати бронетехнікою, російські війська на Запорізькому напрямку перейшли до дій невеликих штурмових груп за підтримки бронетехніки.

Російські війська на Запорізькому напрямку після невдалих спроб наступати значною кількістю бронетехніки перейшли до своєї звичної тактики – малих штурмових груп із додаванням бронетехніки. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи є натяки на посилення певних дій, посилення натиску на інших напрямках, Лиховій відповів: "Так. Зараз за минулу добу на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог минулу добу намагався 18 разів прорвати оборону наших військ".

За його словами, на Запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ у районі села Роботине.

На цьому напрямку ситуація динамічна, ворог завдає великого вогневого ураження. Після позавчорашньої спроби атаки значною кількістю бронетехніки, яка була відбита, і коли багато танків, бронемашин і живої сили противника було зменшено, ворог і на цьому напрямку перейшов до своєї звичної тактики - малих штурмових груп із додаванням бронетехніки

- розповів Лиховій.

Доповнення

17 лютого на Запорізькому напрямку армія рф спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили.

Армія рф у ніч на 19 лютого намагалась повторити наступ на Запорізькому напрямку, однак Сили оборони зірвали плани ворога.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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