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рф на Запорожском направлении после неудачной попытки атаки кучей бронетехники перешла к привычной тактике - спикер

рф на Запорожском направлении после неудачной попытки атаки кучей бронетехники перешла к привычной тактике - спикер

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:49  •  10074 просмотра

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После неудачных попыток атаковать бронетехникой, российские войска на Запорожском направлении перешли к действиям небольших штурмовых групп при поддержке бронетехники.

Российские войска на Запорожском направлении после неудачных попыток наступать значительным количеством бронетехники перешли к своей привычной тактике - малых штурмовых групп с добавлением бронетехники. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, есть ли намеки на усиление определенных действий, усиление натиска на других направлениях, Лиховий ответил: "Да. Сейчас за минувшие сутки на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг за минувшие сутки пытался 18 раз прорвать оборону наших войск".

По его словам, на Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе села Работино.

На этом направлении ситуация динамичная, враг наносит большое огневое поражение. После позавчерашней попытки атаки значительным количеством бронетехники, которая была отбита, и когда много танков, бронемашин и живой силы противника было уменьшено, враг и на этом направлении перешел к своей привычной тактике - малых штурмовых групп с добавлением бронетехники

- рассказал Лиховой.

Дополнение

17 февраля на Запорожском направлении армия рф попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили.

Армия рф в ночь на 19 февраля пыталась повторить наступление на Запорожском направлении, однако Силы обороны сорвали планы врага.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
рф на Запорізькому напрямку після невдалої спроби атаки купою бронетехніки перейшла до звичної тактики - речник
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