На Таврическом направлении россияне четыре раза применили химическое оружие - Тарнавский
Киев • УНН
россияне почти прекратили авиаудары на Таврическом направлении, но активно проводят артиллерийские обстрелы и наземные штурмы с применением химического оружия.
На Таврическом направлении россияне почти отказались от применения боевой авиации, однако активно проводят штурмовые действия и наносят артиллерийские удары. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне нанесли только 2 авиаудара, но провели 42 боевых столкновения и совершили 1040 артобстрелов.
В частности, и на Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение отравляющих веществ: зафиксировано всего 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-душного действия
Кроме того, на Авдеевском направлении враг снова совершает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского.
Также Силы обороны сдерживают россиян на Марьинском направлении неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отражена 21 атака.
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Бригадный генерал рассказал, что на Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти наступление в районе населенного пункта Старомайорское.
В то же время на Запорожском направлении существенных изменений также не произошло - Силами обороны отражено 11 атак захватчиков у Малиновки и Роботино.
Дополнение
Тарнавский подчеркнул, что ситуация остается контролируемой, украинские воины стойко держат оборону и активными действиями уничтожают врага
Так, общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе - 644 человека, в вооружении и военной технике - 47 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БПЛА различных типов
Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.
Напомним
Оперативное командование "Запад" в сообщении о том, как прошла ночь, сообщило, что украинские воины отбили все атаки оккупационных войск рф на Запорожском направлении.
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На Таврическом направлении россияне четыре раза применили химическое оружие - Тарнавский
россияне почти прекратили авиаудары на Таврическом направлении, но активно проводят артиллерийские обстрелы и наземные штурмы с применением химического оружия.
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