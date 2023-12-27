С начала полномасштабного вторжения россияне 465 раз применяли в Украине химическое оружие
Киев • УНН
Российские войска совершили 465 химических атак в Украине, включая недавний удар с применением неизвестных газовых гранат.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска совершили уже 465 химических атак. Об этом со ссылкой на службу связей с общественностью Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года - 81 случай.
При этом динамика применения возрастает. Так, всего за один день 19 декабря россия осуществила 8 атак с использованием химических веществ
В Генштабе объяснили, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия.
А также осуществляются артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.
Также 14 декабря 2023 года выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.
Дополнение
Отмечается, что 28 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.
Напомним,
Летом этого года командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что в районе Новоданиловки россияне нанесли удары из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество.
С начала полномасштабного вторжения россияне 465 раз применяли в Украине химическое оружие
Российские войска совершили 465 химических атак в Украине, включая недавний удар с применением неизвестных газовых гранат.
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