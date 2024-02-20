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"Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті": в ОК "Захід" повідомили про "складну ніч" і показали кадри

"Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті": в ОК "Захід" повідомили про "складну ніч" і показали кадри

Київ • УНН

 • 28985 перегляди

Оперативне командування "Захід" у повідомленні про те, як минула ніч, повідомило, що українські воїни відбили всі атаки на Запорізькому напрямку.

Учорашня ніч була складною, усі атаки на Запорізькому напрямку відбито, повідомили у вівторок в оперативному командуванні "Захід" і показали відео, пише УНН.

Деталі

"Вчорашня ніч була складною. Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті. росіяни знищені. Ситуація - контрольована. Наші воїни героїчно тримають оборону і знищують противника", - ідеться у повідомленні ОК "Захід" у Telegram.

Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 405 тисяч20.02.24, 08:19 • 26516 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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