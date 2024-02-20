Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 405 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 404 950 осіб, 6503 танків, 338 літаків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 404 950 (+1230) осіб,

• танків ‒ 6503 (+5),

• бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36),

• артилерійських систем – 9773 (+40),

• РСЗВ – 988 (+2),

• засобів ППО ‒ 675 (+1),

• літаків – 338 (+2),

• гелікоптерів – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),

• крилатих ракет ‒ 1902 (+3),

• кораблів/катерів ‒ 25 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38),

• спеціальної техніки ‒ 1551 (+6).

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