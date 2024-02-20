Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 405 тисяч
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила понад 404 950 осіб особового складу, 6503 танки, 338 літаків і тисячі одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 404 950 осіб, 6503 танків, 338 літаків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 404 950 (+1230) осіб,
• танків ‒ 6503 (+5),
• бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36),
• артилерійських систем – 9773 (+40),
• РСЗВ – 988 (+2),
• засобів ППО ‒ 675 (+1),
• літаків – 338 (+2),
• гелікоптерів – 325 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
• крилатих ракет ‒ 1902 (+3),
• кораблів/катерів ‒ 25 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38),
• спеціальної техніки ‒ 1551 (+6).
росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"20.02.24, 07:50 • 31948 переглядiв