Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 404 950 человек личного состава, 6503 танка, 338 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 404 950 человек, 6503 танков, 338 самолетов и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 404 950 человек личного состава, 6503 танка, 338 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.
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