Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам

Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины

Ровно десять лет, 20 февраля 2014 года, россия начала необъявленную войну против Украины, и своей первой мишенью выбрала Крым. Именно в этот день подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.