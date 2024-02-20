"Атаки на Запорожском направлении все отбиты": в ОК "Запад" сообщили о "сложной ночи" и показали кадры

Вчерашняя ночь была сложной, все атаки на Запорожском направлении отбиты, сообщили во вторник в оперативном командовании "Запад" и показали видео, пишет УНН.

Детали

"Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. россияне уничтожены. Ситуация - контролируемая. Наши воины героически держат оборону и уничтожают противника", - говорится в сообщении ОК "Запад" в Telegram.

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