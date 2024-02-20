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"Атаки на Запорожском направлении все отбиты": в ОК "Запад" сообщили о "сложной ночи" и показали кадры

"Атаки на Запорожском направлении все отбиты": в ОК "Запад" сообщили о "сложной ночи" и показали кадры

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 07:38  •  12979 просмотра

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Оперативное командование "Запад" в сообщении о том, как прошла ночь, сообщило, что украинские воины отбили все атаки на Запорожском направлении.

Вчерашняя ночь была сложной, все атаки на Запорожском направлении отбиты, сообщили во вторник в оперативном командовании "Запад" и показали видео, пишет УНН.

Детали

"Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. россияне уничтожены. Ситуация - контролируемая. Наши воины героически держат оборону и уничтожают противника", - говорится в сообщении ОК "Запад" в Telegram.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам20 февраля 2024, 06:19 • 18602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
zaporozheЗапорожье
"Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті": в ОК "Захід" повідомили про "складну ніч" і показали кадри
"All attacks in the Zaporizhzhia direction were repelled": operational command "West" reported a "difficult night" and showed footage
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"Атаки на Запорожском направлении все отбиты": в ОК "Запад" сообщили о "сложной ночи" и показали кадры

Оперативное командование "Запад" в сообщении о том, как прошла ночь, сообщило, что украинские воины отбили все атаки на Запорожском направлении.

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