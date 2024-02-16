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ISW проаналізував ситуацію в Авдіївці: російські війська просуваються, але вони нездатні провести оточення

ISW проаналізував ситуацію в Авдіївці: російські війська просуваються, але вони нездатні провести оточення

Київ • УНН

 • 27235 перегляди

російські війська повільно просуваються в Авдіївці, що може створити умови, які змусять українські війська відступити зі своїх позицій у місті.

В Авдіївці російські війська проводять тактичний розворот, що може змусити українські війська залишити свої позиції в населеному пункті. Про це пише Інститут вивчення війни, аналізуючи ситуацію в Авдіївці, передає УНН.

Деталі

В аналізі зазначається, що українські війська ще не повністю відійшли з населеного пункту і продовжують перешкоджати російським військам у досягненні більш значних успіхів, ніж поточне поступове просування. Геолокаційні кадри вказують, що російські сили просунулися до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу та захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка тривалий час була їх ціллю.

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російські пропагандистські пабліки заявляють, що їх війська взяли в кільце позиції на півдні та стверджують, що вони здійснили подальше просування на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, якими українські війська постачають позиції в Авдіївці з Ласточкиного та Північного (обидва - на захід від Авдіївки), хоча ISW поки що не бачила жодних підтверджень цього просування.

Російські війська можуть завершити оточення деяких українських сил, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак

 - йдеться у повідомленні ISW.

Водночас, Інститут заявляє, що російська наступальна операція із захоплення Авдіївки підкреслює нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні.

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Російські війська спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці на початку локальної наступальної операції в жовтні 2023 року, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт з розворотом після того, як не змогли здійснити швидкий маневр, необхідний для оточення

- додають у ISW.

Зазначається, що російські війська не змогли провести ані оперативне оточення, ані оперативне охоплення в Авдіївці, проте неодноразово зазнавали невдач у намаганнях це зробити протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну.

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Натомість росія витратила значну кількість живої сили та техніки на захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм буде потрібний тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
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