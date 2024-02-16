ISW проанализировал ситуацию в Авдеевке: российские войска продвигаются, но они неспособны провести окружение

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  220829 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  237477 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  205609 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  202085 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  213320 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  248004 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  249031 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  232054 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ISW проанализировал ситуацию в Авдеевке: российские войска продвигаются, но они неспособны провести окружение

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Двое гражданских погибли и один получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине в Харьковской области в Изюмском районе.

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На Харьковщине гражданские подорвались на противопехотной мине: два человека погибли, еще один ранен

Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине

Небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС на закупку вне блока снарядов, которые могли бы помочь Украине, по словам дипломатов, процитированных в отчете Politico.

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Зеленский начал европейское турне

В течение следующих двух дней Зеленский проведет переговоры в Германии и Франции, чтобы обсудить новую архитектуру безопасности для Украины и подписать двусторонние соглашения по безопасности с обеими странами.

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В Германии арестованы еще трое подростков в связи с убийством украинского баскетболиста Ермакова

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Принц Гарри попробовал себя в скелетоне, развив почти 100 км скорость

"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф

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Российские обстрелы повредили объект транспортной и портовой инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области.

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Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине

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SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.

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SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну