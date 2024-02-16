ISW проанализировал ситуацию в Авдеевке: российские войска продвигаются, но они неспособны провести окружение

В Авдеевке российские войска проводят тактический разворот, что может заставить украинские войска оставить свои позиции в населенном пункте. Об этом пишет Институт изучения войны, анализируя ситуацию в Авдеевке, передает УНН.

Детали

В анализе отмечается, что украинские войска еще не полностью отошли из населенного пункта и продолжают препятствовать российским войскам в достижении более значительных успехов, чем текущее постепенное продвижение. Геолокационные кадры указывают, что российские силы продвинулись к южным окраинам Авдеевского коксохимического завода и захватили украинскую укрепленную позицию к югу от Авдеевки, которая долгое время была их целью.

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российские пропагандистские паблики заявляют, что их войска взяли в кольцо позиции на юге и утверждают, что они осуществили дальнейшее продвижение на запад от Авдеевки, пытаясь перерезать грунтовые дороги, по которым украинские войска снабжают позиции в Авдеевке из Ласточкино и Северного (оба - к западу от Авдеевки), хотя ISW пока не видела никаких подтверждений этого продвижения.

российские войска могут завершить окружение некоторых украинских сил, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак - говорится в сообщении ISW.

В то же время, Институт заявляет, что российская наступательная операция по захвату Авдеевки подчеркивает неспособность российских военных провести успешный оперативный охват или окружение в Украине.

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российские войска сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке в начале локальной наступательной операции в октябре 2023 года, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом после того, как не смогли осуществить быстрый маневр, необходимый для окружения - добавляют в ISW.

Отмечается, что российские войска не смогли провести ни оперативное окружение, ни оперативный охват в Авдеевке, однако неоднократно терпели неудачи в попытках это сделать в течение всего полномасштабного вторжения в Украину.

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Зато россия потратила значительное количество живой силы и техники на захват Авдеевки, и, вероятно, им потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе.