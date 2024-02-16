ISW проанализировал ситуацию в Авдеевке: российские войска продвигаются, но они неспособны провести окружение
российские войска медленно продвигаются в Авдеевке, что может создать условия, которые заставят украинские войска отступить со своих позиций в городе.
На Харьковщине гражданские подорвались на противопехотной мине: два человека погибли, еще один ранен
Двое гражданских погибли и один получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине в Харьковской области в Изюмском районе.
Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине
Небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС на закупку вне блока снарядов, которые могли бы помочь Украине, по словам дипломатов, процитированных в отчете Politico.
Зеленский начал европейское турне
В течение следующих двух дней Зеленский проведет переговоры в Германии и Франции, чтобы обсудить новую архитектуру безопасности для Украины и подписать двусторонние соглашения по безопасности с обеими странами.
В Германии арестованы еще трое подростков в связи с убийством украинского баскетболиста Ермакова
В Германии арестовали еще трех подростков по подозрению в причастности к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова на железнодорожном вокзале в Оберхаузене.
Во Львове восстановили электроснабжение для всех потребителей, которые были обесточены из-за ракетной атаки рф
Электроснабжение восстановлено для всех потребителей, которые были обесточены во Львове из-за российских ракетных обстрелов 15 февраля, в то время как отдельные районы нескольких других областей остаются обесточенными.
Принц Гарри попробовал себя в скелетоне, развив почти 100 км скорость
Принц Гарри попробовал покататься на скелетоне со скоростью почти 100 км/ч во время посещения трассы для будущих Игр Непокоренных в Канаде.
"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф
Президент Зеленский подчеркнул в своей речи, что неспровоцированная агрессия россии отражает злую часть человеческой души, которая ничему не научилась из истории и борется за господство, презирая жизнь.
Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине
Российские обстрелы повредили объект транспортной и портовой инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области.
SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.