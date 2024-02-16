Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

российские оккупанты начинают применять фосфор в Авдеевке Донецкой области, которую защищают украинские военные. Ситуация в городе критическая. Об этом заявил пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг начинает применять фосфор. Увеличилось использование КАБов. КАБы - намного хуже, чем артиллерия.... Это и 50, и больше авиабомб за сутки. Их очень большое количество на такой небольшой плацдарм, который удерживается. И вот сейчас применяется фосфор. За сутки было известие об этом - заявил Бородин.

По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, враг продолжает давление. россияне привлекли силы двух регулярных армий. Как сообщается, соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

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