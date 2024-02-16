Ворог застосував фосфор в Авдіївці - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

російські окупанти починають застосовувати фосфор в Авдіївці Донецької області, яку боронять українські військові. Ситуація в місті критична. Про це заявив пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія…. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується. І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це - заявив Бородін.

За його словами, ситуація в Авдіївці критична, ворог продовжує тиск. росіяни залучили сили двох регулярних армій. Як повідомляється, співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

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