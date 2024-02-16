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Ворог застосував фосфор в Авдіївці - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

Ворог застосував фосфор в Авдіївці - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

Київ • УНН

 • 25182 перегляди

росіяни застосували фосфор в Авдіївці Донецької області. Ситуація в Авдіївці критична, ворог продовжує тиск.

російські окупанти починають застосовувати фосфор в Авдіївці Донецької області, яку боронять українські військові. Ситуація в місті критична. Про це заявив пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону, передає УНН

Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія…. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується.  І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це

- заявив Бородін.

За його словами, ситуація в Авдіївці критична, ворог продовжує тиск. росіяни залучили сили двох регулярних армій. Як повідомляється, співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Генштаб про Авдіївський напрямок: здійснюється маневр військами та планове підсилення підрозділів16.02.24, 08:57 • 30267 переглядiв

Тетяна Краєвська

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