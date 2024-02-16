"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки

Авдеевка Донецкой области рискует попасть под контроль россии. Угроза захвата населенного пункта в значительной степени объясняется нехваткой снарядов у Сил обороны. Об этом заявил в пятницу журналистам координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, что россияне ежедневно продолжают давить на украинские позиции. Авдеевка рискует попасть под контроль россии - сказал Кирби.

Он отметил, что в значительной степени это происходит из-за того, что у украинских сил на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Кирби также отметил, что россия отправляет "волну за волной призывников для атаки украинских позиций".

"Поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки", - указал Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома в очередной раз подчеркнул, что Конгресс должен принять дополнительный законопроект о национальной безопасности без дальнейших проволочек.

"Если республиканцы в Палате представителей не будут действовать в ближайшее время, то, что сейчас происходит в Авдеевке, вполне может произойти в других местах на этом фронте. Поэтому, опять же, нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - резюмировал Кирби.

Дополнение

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях и плановое усиление подразделений.