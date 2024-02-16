"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки
Киев • УНН
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.
Авдеевка Донецкой области рискует попасть под контроль россии. Угроза захвата населенного пункта в значительной степени объясняется нехваткой снарядов у Сил обороны. Об этом заявил в пятницу журналистам координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.
К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, что россияне ежедневно продолжают давить на украинские позиции. Авдеевка рискует попасть под контроль россии
Он отметил, что в значительной степени это происходит из-за того, что у украинских сил на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Кирби также отметил, что россия отправляет "волну за волной призывников для атаки украинских позиций".
"Поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки", - указал Кирби.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома в очередной раз подчеркнул, что Конгресс должен принять дополнительный законопроект о национальной безопасности без дальнейших проволочек.
"Если республиканцы в Палате представителей не будут действовать в ближайшее время, то, что сейчас происходит в Авдеевке, вполне может произойти в других местах на этом фронте. Поэтому, опять же, нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - резюмировал Кирби.
Дополнение
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях и плановое усиление подразделений.
"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.
Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой
В Киеве арестовали мужчину по подозрению в смертельном ножевом ранении соседа после драки, вспыхнувшей из-за громкой музыки.
Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений
Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска, которые пытаются окружить Авдеевку.
Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов
По словам советника городского головы Мариуполя, россияне строят новые укрепления от Никольского в Мариупольском районе до Бердянска в Запорожской области.
Один погибший, трое раненых - последствия вражеских атак на Донецкую область за сутки
В результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погиб 1 мирный житель в Заре, еще 3 получили ранения.
В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз
Шесть человек получили ранения в Запорожье в результате трех ракетных ударов российских войск, которые за минувшие сутки совершили более 170 обстрелов по Запорожской области.
Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА
Российская ракета попала в открытую местность в Миргородском районе Полтавской области в Украине, в результате чего никто не пострадал.
Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА
Российские войска обстреляли село в Харьковской области, попав в гражданский автомобиль и убив трех человек.
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек
За минувшие сутки в результате российских обстрелов жилых кварталов Херсонской области погиб один человек.
Еще плюс 1210 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 400 300 человек личного состава и 6465 танков.