"Ситуація критична" - Кірбі заявив про загрозу захоплення Авдіївки
Київ • УНН
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі попередив, що Авдіївка в Донецькій області ризикує перейти під контроль росії через те, що в українських сил закінчуються артилерійські боєприпаси.
Авдіївка Донецької області ризикує потрапити під контроль росії. Загроза захоплення населеного пункту значною мірою пояснюється нестачею снарядів у Сил оборони. Про це заявив у п'ятницю журналістам координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.
На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична, що росіяни щодня продовжують тиснути на українські позиції. Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії
Він зазначив, що значною мірою це відбувається через те, що в українських сил на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Кірбі також наголосив, що росія відправляє "хвилю за хвилею призовників для атаки українських позицій".
"Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроект, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки", - вказав Кірбі.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому в черговий раз наголосив, що Конгрес повинен ухвалити додатковий законопроект про національну безпеку без подальших зволікань.
"Якщо республіканці в Палаті представників не діятимуть найближчим часом, те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися деінде на цьому фронті. Тому, знову ж таки, нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно", - резюмував Кірбі.
Доповнення
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках та планове підсилення підрозділів.