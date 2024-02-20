Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження ворога – Генштаб
Київ • УНН
Українська авіація завдала ударів по 10 місцях зосередження військ противника, пункту управління та 10 зенітним комплексам, засоби ППО знищили 23 іранських безпілотники, а ракетні підрозділи - центр управління, 4 склади боєприпасів та 5 артилерійських установок.
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.
Генштаб: Сили оборони відбили понад 70 атак росіян, знищили два ворожі літаки і чотири БК окупантів19.02.24, 19:43 • 28164 перегляди