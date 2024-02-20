В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии

В Николаевской области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, также ночью были обстрелы со стороны российских войск из артиллерии, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"В ночь на 20 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136", - сообщил Ким в Telegram.

По его словам, вчера, 19 февраля, в 15:44 и 20:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

"Также вчера, 19 февраля, в 15:51 и сегодня ночью, 20 февраля, в 00:16 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и городу Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметил Ким.

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