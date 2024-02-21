В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала к немедленному прекращению огня в Газе и расширению доступа к помощи, заявив, что требования без соглашения об освобождении заложников ХАМАС могут затянуть боевые действия.