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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  142158 просмотра

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  178791 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
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Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 08:15  •  19649 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в Полтавской области, которая направляется юго-западным курсом, пишет УНН.

Детали

Ракета в Полтавской области, курс юго-западный!

- говорится в сообщении Воздушных сил.

Ранее в ВС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии20 февраля 2024, 06:40 • 25855 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

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В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.

Война •   •  21064 просмотра
"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Немецкие власти разоблачили крупную российско-евразийскую сеть по отмыванию денег, которая переводила десятки миллионов евро через подставные компании.

Новости Мира •   •  18061 просмотра
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех пограничных пунктах пропуска в ответ на блокаду польских фермеров на границе.

Общество •   •  66205 просмотра
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

Байден поручил своим помощникам по предвыборной кампании более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях Трампа, чтобы изобразить его непригодным для работы на посту.

Новости Мира •   •  16029 просмотра
Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты готовят новые базы ближе к линии фронта на основе наблюдений за повышенной военной активностью и передвижением техники в регионе.

Война •   •  20227 просмотра
Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

39-летний мужчина, который исчез в Черкассах 7 февраля после того, как уехал на своем автомобиле, был найден живым и невредимым в лесу возле реки Ирдынь после длительных двухнедельных поисков с участием полиции, лесников, военных и неравнодушных граждан.

Криминал и ЧП •   •  17698 просмотра
Почти две недели бродил по лесу: в Черкасской области нашли мужчину, который уехал на авто и исчез в лесном массиве

Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

Украина запускает дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта в условиях блокады границы польскими протестующими.

Экономика •   •  20920 просмотра
Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков

США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала к немедленному прекращению огня в Газе и расширению доступа к помощи, заявив, что требования без соглашения об освобождении заложников ХАМАС могут затянуть боевые действия.

Новости Мира •   •  15289 просмотра
США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Около 2 500 грузовиков стоят в шести очередях на пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за продолжающейся блокады польских фермеров.

Общество •   •  88576 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков