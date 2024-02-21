В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в Полтавской области, которая направляется юго-западным курсом, пишет УНН.
Детали
Ракета в Полтавской области, курс юго-западный!
Ранее в ВС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии20 февраля 2024, 06:40 • 25855 просмотров
В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.
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