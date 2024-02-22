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Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 06:19  •  13843 просмотра

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За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.

Российские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе нанесли ракетный удар по Чернобаевке, известно о трех раненых в регионе, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БпЛА и авиации. По Чернобаевке нанес ракетный удар

- написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, по городу Херсон враг направил 34 снаряда. 

Прокудин добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складское помещение в Херсонском районе; сотовую башню в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - сообщил он.

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью22 февраля 2024, 05:16 • 15822 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chernobaevkaЧернобаевка
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон
Херсонщину росіяни обстріляли 47 разів, завдали ракетний удар по Чорнобаївці, є поранені
Kherson region shelled 47 times by Russians, missile attack on Chornobaivka, three wounded
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Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

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