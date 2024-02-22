Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.
Российские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе нанесли ракетный удар по Чернобаевке, известно о трех раненых в регионе, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БпЛА и авиации. По Чернобаевке нанес ракетный удар
По его словам, по городу Херсон враг направил 34 снаряда.
Прокудин добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складское помещение в Херсонском районе; сотовую башню в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - сообщил он.
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Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые
За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.
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