Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

Российские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе нанесли ракетный удар по Чернобаевке, известно о трех раненых в регионе, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БпЛА и авиации. По Чернобаевке нанес ракетный удар - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, по городу Херсон враг направил 34 снаряда.

Прокудин добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складское помещение в Херсонском районе; сотовую башню в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - сообщил он.

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