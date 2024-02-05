Командував захопленням Херсонщини і наказав взяти аеродром у Чорнобаївці: СБУ заочно повідомила про підозру генералу рф
Київ • УНН
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту якову резанцеву
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував захопленням Херсонщини, повідомили у спецслужбі у понеділок, зазначивши, що ідеться про якова резанцева, пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта якова резанцева – командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу країни-агресора. 24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області", - повідомили у СБУ у Telegram.
Під його командуванням, як зазначили у СБУ, окупаційні угруповання рф вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму.
"За даними слідства, саме резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці. Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини", - ідеться у повідомленні СБУ.
Окрім того, за даними спецслужби, у період окупації правобережжя області резанцев організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні. "За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів", - сказано у повідомленні.
"У такий спосіб російський посадовець виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України", - вказали у СБУ.
резанцеву, як вказано, заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Де б не переховувався воєнний злочинець – його буде знайдено і покарано", - наголосили у спецслужбі.
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