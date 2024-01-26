Удар по Яворівському полігону: СБУ викрила пособника рф, який допоміг завербувати коригувальника

Колишній лідер забороненої в Україні партії "руський блок" допоміг російським спецслужбам завербувати коригувальника, який навів ракети на Яворівський полігон. Про це заявила пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього лідера забороненої партії "руський блок", який співпрацює з країною-агресором.

Згідно з даними контррозвідки СБУ, зловмисник допоміг фсб знайти і завербувати агента, який надалі скоригував повітряну атаку рашистів по Яворівському полігону у березні 2022 року.

У червні 2022 року Служба безпеки затримала цього коригувальника у Львові. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського кдб, з яким ексочільник "руського блоку" познайомився ще під час проживання в обласному центрі - пояснили правоохоронці.

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В СБУ зауважили, що наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) - резюмували в СБУ.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Доповнення

Слідчі СБУ з'ясували, що в 2013 році фігурант переїхав на територію Автономної Республіки, де залишився після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави.

Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України. Крім того, він регулярно публікує у власному Телеграм-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію рф та захоплення частини території України.

Також чоловік є частим гостем в ефірах окупаційного "інформагентства" News Front, яке росіяни створили у Криму для поширення ворожої пропаганди

Нагадаємо

Служба безпеки затримала бойовика із угруповання "вагнер", якого російська воєнна розвідка відправила в Україну для проведення диверсій. Він намагався встановити GPS-трекери на ЛЕП, щоб скоригувати прицільний удар рф по енергооб’єктах і знеструмити Київ.

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