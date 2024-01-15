Хотів знеструмити Київ: затримано "вагнерівця", який готував удари рф по енергетичній інфраструктурі

Служба безпеки затримала бойовика із угруповання "вагнер", якого російська воєнна розвідка (відома як гру) відправила в Україну для проведення диверсій. Він намагався встановити GPS-трекери на ЛЕП, щоб скоригувати прицільний удар рф по енергооб’єктах і знеструмити Київ. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

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Як зазначається, " вагнерівець" отримав завдання прибути з білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі.

Про такі плани агресора правоохоронці дізнались ще під час перебування ворожого диверсанта на території рб. З того часу СБУ стежила за ним.

Зловмисника було затримано "на гарячому": він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed - йдеться у повідомленні СБУ.

Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру.

З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань "л/днр" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 113 (диверсія);

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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