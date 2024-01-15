Хотів знеструмити Київ: затримано "вагнерівця", який готував удари рф по енергетичній інфраструктурі
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала бойовика угруповання "вагнер", який планував російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, націлюючи на Київ удари безпілотників.
Служба безпеки затримала бойовика із угруповання "вагнер", якого російська воєнна розвідка (відома як гру) відправила в Україну для проведення диверсій. Він намагався встановити GPS-трекери на ЛЕП, щоб скоригувати прицільний удар рф по енергооб’єктах і знеструмити Київ. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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Як зазначається, " вагнерівець" отримав завдання прибути з білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі.
Про такі плани агресора правоохоронці дізнались ще під час перебування ворожого диверсанта на території рб. З того часу СБУ стежила за ним.
Зловмисника було затримано "на гарячому": він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed
Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру.
З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань "л/днр" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.
Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 113 (диверсія);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
На Сумщині найбільше випадків виявлення диверсантів противника - Демченко12.01.24, 10:29 • 30424 перегляди