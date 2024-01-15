Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре

Служба безопасности задержала боевика из группировки "вагнер", которого российская военная разведка (известная как гру) отправила в Украину для проведения диверсий. Он пытался установить GPS-трекеры на ЛЭП, чтобы скорректировать прицельный удар рф по энергообъектам и обесточить Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отмечается, "вагнеровец" получил задание прибыть из беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак рф по энергетической инфраструктуре.

О таких планах агрессора правоохранители узнали еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории рб. С тех пор СБУ следила за ним.

Злоумышленник был задержан "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed - говорится в сообщении СБУ.

Как установило расследование, задержанным является гражданин беларуси, который входит в агентурный аппарат российского гру.

С 2014 до 2017 года иностранец находился в составе террористических группировок "л/днр" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения рф боевик вступил в российскую частную военную компанию "вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.

Впоследствии он вернулся в беларусь, где получил задание от своего куратора из военной разведки РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 113 (диверсия);

- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

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