Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре
Служба безопасности Украины задержала боевика группировки "вагнер", который планировал российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, нацеливая на Киев удары беспилотников.
Оккупанты ударили по Невскому в Луганской области: прогремело два взрыва - ОВА
Российские войска обстреляли поселок Невское в Луганской области из минометов и артиллерии, что повлекло два взрыва.
В Святошинском районе Киева второй раз за неделю произошла авария на водопроводе
В столице ликвидировали последствия аварии на водопроводе в Святошинском районе. Водоснабжение восстановлено.
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева, считает эксперт.
Туристам советуют не ходить в горы: в Карпатах - угроза лавин
Сегодня в связи с метелями и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилл, ни разу с начала широкомасштабного вторжения рф не упомянул в соцсетях об обстрелах города.
В Украину хотели ввезти сильный психоделик под видом пищевой добавки
Разоблачена попытка ввоза в Украину психотропного вещества ДМТ.
Четверо подростков потерялись в одесских катакомбах: их искали с вечера
Сегодня утром стало известно о спасении четырех детей, которые потерялись в одесских катакомбах.
ССО показали кадры уничтожения группы оккупантов вблизи Авдеевки
Бойцы Сил Специальных операций ВС Украины нанесли удар по группе оккупантов возле Авдеевки.
Эстония подготовила план стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года
Министерство обороны Эстонии подготовило план стратегии для западных кран, чтобы помочь Киеву выиграть войну за три года.