Охоронець дитсадка на Запоріжжі коригував ракетні атаки рф
Київ • УНН
Служба безпеки України заарештувала охоронця дитячого садка в Запорізькій області, який працював на російську військову розвідку.
Контррозвідка Служби безпеки затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який був агентом воєнної розвідки росії та коригував ракетні атаки рф. Про це УНН повідомляє із посиланянм на пресслужбу СБУ.
Деталі
Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.
Як повідомляється, у грудні минулого року охоронець місцевого дитсадка був дистанційно завербований представником головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).
У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запорізької області, де працює на спецслужбу рф.
За вказівками російського гру агент збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.
Крім того він коригував ракетні удари рф по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення.
Доповнення
Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з російським гру через популярний месенджер.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Хотів знеструмити Київ: затримано "вагнерівця", який готував удари рф по енергетичній інфраструктурі15.01.24, 10:13 • 25909 переглядiв