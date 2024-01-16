Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  246735 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  218673 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  209070 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  189988 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  44253 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  59945 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  118402 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  137168 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139204 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145149 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142482 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132796 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  179004 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  245912 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф

Служба безопасности Украины арестовала охранника детского сада в Запорожской области, который работал на российскую военную разведку.

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Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф

Первый официальный визит: спикер парламента Латвии прибыла в Украину

Спикер латвийского парламента Дайга Мериня находится в Украине с первым официальным визитом.

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Первый официальный визит: спикер парламента Латвии прибыла в Украину

"Медведь", "Наследники" и "Ссора": объявлены победители премии "Эмми-2023"

На 75-й церемонии вручения премии "Эмми" в прайм-тайм "Медведь" был признан лучшим комедийным сериалом, "Наследие" - лучшим драматическим сериалом, а "Говядина" одержала победу среди мини-сериалов или сериалов-антологий.

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"Медведь", "Наследники" и "Ссора": объявлены победители премии "Эмми-2023"

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса "наступил на политические грабли" Михаила Добкина

Поведение Кирилла Кернес, сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, как утверждается, похоже на поведение Михаила Добкина в период выборов.

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса "наступил на политические грабли" Михаила Добкина

Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили совместное противодействие российской агрессии и заявили, что будущее Украины - в НАТО.

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Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом

На партию Ле Пен подали в суд из-за ее связей с россией

Французская радикальная левая партия подала в суд на партию "Национальное объединение", обвиняя ее в распространении российской пропаганды с целью создания хаоса во Франции и Европе. Иск обвиняет ультраправую партию Марин Ле Пен в таких преступлениях, как шпионаж, коррупция и злоупотребление доверием.

Новости Мира •   •  20725 просмотра
На партию Ле Пен подали в суд из-за ее связей с россией

Трех столичных депутатов будут судить за уклонение от военной службы

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование по делу об уклонении от военной службы трех депутатов Киевского городского совета и помощника депутата.

Криминал и ЧП •   •  19277 просмотра
Трех столичных депутатов будут судить за уклонение от военной службы

Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк

Украинские военные продолжают удерживать и расширять позиции в Херсонской области, несмотря на сложные погодные и боевые условия, сообщила спикер Минобороны Наталья Гуменюк. Российские войска, тем временем, осуществляют неудачные атаки и несут потери среди личного состава.

Война •   •  23938 просмотра
Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда, считает Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Война •   •  59945 просмотра
Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

В Болгарии построят инфраструктуру на 6 млрд евро для нужд НАТО и гражданских целей

По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, в стране планируют построить инфраструктуру на сумму 6 млрд евро, включая автомобильные и железные дороги, для нужд НАТО и гражданского населения.

Новости Мира •   •  19020 просмотра
В Болгарии построят инфраструктуру на 6 млрд евро для нужд НАТО и гражданских целей