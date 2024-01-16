Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф

Контрразведка Службы безопасности задержала охранника детсада в Запорожье, который был агентом военной разведки россии и корректировал ракетные атаки рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Установлено, что по его наводке оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года. Тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были повреждены или полностью разрушены.

Как сообщается, в декабре прошлого года охранник местного детсада был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру).

В поле зрения оккупантов он попал через свою знакомую - хористку местной церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть Запорожской области, где работает на спецслужбу рф.

По указаниям российского гру агент собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении. Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Кроме того он корректировал ракетные удары рф по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население.

Дополнение

Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с российским гру через популярный мессенджер.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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