Удар по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила пособника рф, который помог завербовать корректировщика

Бывший лидер запрещенной в Украине партии "русский блок" помог российским спецслужбам завербовать корректировщика, который навел ракеты на Яворовский полигон. Об этом заявила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего лидера запрещенной партии "русский блок", который сотрудничает со страной-агрессором.

Согласно данным контрразведки СБУ, злоумышленник помог фсб найти и завербовать агента, который в дальнейшем скорректировал воздушную атаку рашистов по Яворовскому полигону в марте 2022 года.

В июне 2022 года Служба безопасности задержала этого корректировщика во Львове. Им оказался местный житель, бывший сотрудник советского КГБ, с которым экс-глава "русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре - объяснили правоохранители.

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В СБУ отметили, что сейчас задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) - резюмировали в СБУ.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

Следователи СБУ выяснили, что в 2013 году фигурант переехал на территорию Автономной Республики, где остался после захвата украинского полуострова и начал содействовать захватчикам в войне против нашего государства.

Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим Путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины. Кроме того, он регулярно публикует в собственном Телеграмм-канале прокремлевские сообщения, в которых оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины.

Также мужчина является частым гостем в эфирах оккупационного "информагентства" News Front, которое россияне создали в Крыму для распространения вражеской пропаганды

Напомним

Служба безопасности задержала боевика из группировки "вагнер", которого российская военная разведка отправила в Украину для проведения диверсий. Он пытался установить GPS-трекеры на ЛЭП, чтобы скорректировать прицельный удар рф по энергообъектам и обесточить Киев.

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