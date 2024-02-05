Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу, который командовал захватом Херсонской области, сообщили в спецслужбе в понедельник, отметив, что речь идет о якове резанцеве, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта якова резанцева - командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа страны-агрессора. 24 февраля 2022 года он лично отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на захват Херсонской области", - сообщили в СБУ в Telegram.

Под его командованием, как отметили в СБУ, оккупационные группировки рф вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма.

"По данным следствия, именно резанцев приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке. Также захватчики выполняли указание российского генерала по осуществлению массированных воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Херсонской области", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, по данным спецслужбы, в период оккупации правобережья области резанцев организовывал массовые репрессии против участников движения сопротивления в регионе. "По его приказу людей похищали прямо посреди улицы или из частных авто во время пересечения российских блокпостов", - сказано в сообщении.

"Таким образом российский чиновник выполнял задание москвы по распространению кремлевского режима на юге Украины", - указали в СБУ.

резанцеву, как указано, заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Где бы ни скрывался военный преступник - он будет найден и наказан", - отметили в спецслужбе.

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