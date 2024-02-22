Окупанти вранці обстріляли селище на Херсонщині: є загиблий
Київ • УНН
Вранці 22 лютого в результаті російського обстрілу житлового будинку в селі Львове Херсонської області загинув 59-річний місцевий житель.
Армія рф вранці 22 лютого атакувала селище Львове Херсонської області, влучила по житловому будинку. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про одного загиблого, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району. Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з "прильотів" – по житловому будинку. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї
Прокудін уточнив, що загиблому було 59 років.
Доповнення
Російські війська за минулу добу 47 разів обстріляли Херсонську область, у тому числі завдали ракетний удар по Чорнобаївці, відомо про трьох поранених у регіоні.