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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11144 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Окупанти вранці обстріляли селище на Херсонщині: є загиблий

Київ • УНН

 • 23526 перегляди

Вранці 22 лютого в результаті російського обстрілу житлового будинку в селі Львове Херсонської області загинув 59-річний місцевий житель.

Окупанти вранці обстріляли селище на Херсонщині: є загиблий

Армія рф вранці 22 лютого атакувала селище Львове Херсонської області, влучила по житловому будинку. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про одного загиблого,  повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району.  Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з "прильотів" – по житловому будинку.  На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї

- написав Прокудін у соцмережах.

Прокудін уточнив, що загиблому було 59 років. 

Доповнення

Російські війська за минулу добу 47 разів обстріляли Херсонську область, у тому числі завдали ракетний удар по Чорнобаївці, відомо про трьох поранених у регіоні.

Тетяна Краєвська

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