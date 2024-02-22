Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший

У Дуды поддерживают призыв Зеленского о совместной встрече, однако не на границе

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает встречу между украинским и польским правительствами для обсуждения ситуации с блокадой, но не на границе, как предложил Президент Украины Владимир Зеленский, из соображений безопасности.