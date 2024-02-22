Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший
Киев • УНН
Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.
Армия рф утром 22 февраля атаковала поселок Львов Херсонской области, попала по жилому дому. Вследствие вражеского обстрела известно об одном погибшем, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
российские войска убили мужчину в селе Львове Бериславского района. Оккупанты обстреляли населенный пункт утром. Один из "прилетов" - по жилому дому. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, который находился во дворе
Прокудин уточнил, что погибшему было 59 лет.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе нанесли ракетный удар по Чернобаевке, известно о трех раненых в регионе.
Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший
Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.
Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией
За сутки враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области, используя ракету, беспилотники и артиллерию, повредив гражданские объекты и ранив мирных жителей.
Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов: детали
Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов.
Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального
Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал Дональда Трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.
Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов в замену китайских кранов в портах США
Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.
Шпионил за кораблями ВСУ вблизи морпорта на Николаевщине: задержан российский информатор
Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области местного жителя, который шпионил за украинскими военными кораблями вблизи морского порта в пользу российской разведки.
Вражеских кораблей будет меньше: открыт сбор на 35 дронов Sea Baby
Начат сбор средств на 35 беспилотников Sea Baby, чтобы уничтожить больше российских кораблей в Черном море и уменьшить численность черноморского флота.
Дефицита электричества нет, продолжаются работы на отключенной из-за обстрелов линии, питающей ЗАЭС - Минэнерго
Запорожская АЭС остается на одной линии электропередач, пока продолжаются ремонтные работы на высоковольтной линии, которая была отключена из-за обстрелов.
У Дуды поддерживают призыв Зеленского о совместной встрече, однако не на границе
Президент Польши Анджей Дуда поддерживает встречу между украинским и польским правительствами для обсуждения ситуации с блокадой, но не на границе, как предложил Президент Украины Владимир Зеленский, из соображений безопасности.
В ВСУ подтвердили удар по скоплению сил рф на полигоне на Херсонщине
Вооруженные силы Украины подтверждают, что нанесли удар по полигону российских войск в Херсонской области, в результате которого погибло более 1000 военнослужащих.