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Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший

Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 08:44  •  6698 просмотра

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Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.

Армия рф утром 22 февраля атаковала поселок Львов Херсонской области, попала по жилому дому. Вследствие вражеского обстрела известно об одном погибшем,  сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН

российские войска убили мужчину в селе Львове Бериславского района.  Оккупанты обстреляли населенный пункт утром. Один из "прилетов" - по жилому дому.  К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, который находился во дворе

- написал Прокудин в соцсетях.

Прокудин уточнил, что погибшему было 59 лет. 

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе нанесли ракетный удар по Чернобаевке, известно о трех раненых в регионе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chernobaevkaЧернобаевка
beryslavБерислав
lvovЛьвов
khersonХерсон
Окупанти вранці обстріляли селище на Херсонщині: є загиблий
Occupants shelled a village in Kherson region in the morning: one killed
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